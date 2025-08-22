Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области является реальной поддержкой для украинцев, стремящихся найти уютное место во время военного времени.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, ориентированное на пожилых людей, которые ищут спокойное и комфортное место для проживания, сообщает Politeka.

Актуальные предложения предоставляет сайт Допомагай .

Вакантные варианты предусматривают условия для тех, кто ценит уют сельской местности и хочет жить в дружеской атмосфере.

В Золотоношском районе примут порядочную семью пенсионного возраста без вредных привычек, преимущественно из любящей землю сельской местности. Проживание обеспечено в ухоженном доме площадью 48 квадратных метров с коридором, кухней, залом и спальней.

Отопление производится газом и печкой. На кухню подведена холодная вода, во дворе есть колодец с насосом и центральное водоснабжение. Возможно пользование садом и огородом, есть душевая летняя и туалет на улице. Хозяйственные постройки позволяют держать небольшое хозяйство. Село оборудовано асфальтированными улицами, имеет больницу, школу, детсад, библиотеку, дом культуры, аптеки и магазины.

В селе Легедзино Тальновского района предлагается отдельная комната в частном доме с пятью комнатами. Здесь установлено газовое отопление, бойлер, санузел. Владелец, мужчина 75 лет, живет сам и ищет одинокую женщину 60+ лет, которая умеет готовить и готова к спокойной совместной жизни. Жилье предоставляется бесплатно без оплаты за коммунальные услуги. Территория имеет большой двор и сад.

