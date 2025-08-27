Новый график движения поездов из Львова был введен компанией-перевозчиком "Укрзализныця" на популярных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

С 31 августа возобновляет свою работу региональный поезд №817/818. Этот экспресс будет снова доставлять пассажиров в живописные Карпаты, обеспечивая комфортное и безопасное движение между горными населенными пунктами и областным центром.

Новый график движения поездов из Львова:

Отправление из Ворохты в 06:20 и прибытие во Львов в 11:19.

Обратный рейс из Львова в 15:53 ​​с прибытием в Ворохту в 20:05.

На маршруте предусмотрены остановки в следующих населенных пунктах: Татаров-Буковель, Микуличин, Яремче, Делятин, Ивано-Франковск и Ходоров. Такая организация движения позволяет удобно планировать поездку, как туристам, так и местным жителям.

Для пассажиров доступны современные удобства: на маршруте будет курсировать современный поезд типа ДПКр-3, оборудованный комфортными сиденьями и всеми необходимыми сервисами для безопасного и приятного путешествия. Билеты можно приобрести через официальный сайт "Укрзализныци", в мобильном приложении или в кассах железнодорожных вокзалов.

Отмечается, что администрация "Укрзализныци" работает над продолжением этого рейса в сентябре, поэтому пассажирам советуют следить за актуальными обновлениями расписания и условий перевозок, чтобы планировать поездки заблаговременно и без лишних неудобств.

Также на период с 25 по 30 августа 2025 введен новый график движения поездов. В частности:

Экспресс №6051, курсирующий по маршруту Стоянов – Львов, будет отправляться в 04:08 вместо 04:40, а прибытие состоится в 07:39. Обратный рейс №6052 будет отправляться в 19:28 вместо прежнего времени 22:20 и прибывать в Стоянов в 23:02.

