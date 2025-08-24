В течение следующей недели - с 25 по 31 августа 2025 года - в Полтавской области будут действовать временные отключения газа в домах.

Специалисты АО "Полтавагаз" предупредили, где в области с 25 по 31 августа 2025 года жители останутся без газоснабжения, пишет Politeka.

В частности сообщается, что в городе Полтава со вторника, 26 августа, в связи с ремонтными работами в сетях, будет приостановлено распределение природного газа в многоквартирные дома по следующим адресам:

ул. Героев ОУН, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 24;

ул. Решетиловская, 43;

пров. Трикотажный, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 14/1;

пров. Ивана Светличного, 1-Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пров. Прядильный, 3, 4, 6, 7, 10, 12.

Важно: для восстановления газоснабжения владельцам или арендаторам домов нужно обеспечить специалистам доступ к тем квартирам и помещениям, где расположены газовые сети и приборы.

Согласно правилам, сроки восстановления Оператором ГРМ распределения голубого топлива составляют в городах до двух рабочих дней, а в селах – до пяти дней, сообщает Politeka.

Кроме того, на следующей неделе в связи с работами по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах также отключения состоятся в пределах Шишацкой поселковой территориальной общины в Полтавской области.

В среду, 27 августа, ориентировочно с 8:00 до 17:00 без природного газа останутся жители таких населенных пунктов:

село Яреськи – улица Защитников Украины, 10, 12;

поселок Шишаки – улица Мизавод, 2

