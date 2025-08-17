В Полтавской области в течение следующей недели – с 18 по 24 августа 2025 года – будут применяться временные отключения газа.

Специалисты АО "Полтавагаз" предупредили, где и когда в области будут действовать графики отключения природного газа в домах, пишет Politeka.

В частности сообщается, что в пределах Шишацкой поселковой территориальной общины в Полтавской области в связи с работами по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домам без голубого топлива в среду, 20 августа, с 8:00 до 17:00 останутся жители таких населенных пунктов:

Михайлики (по ул. Евгения Коновальца, 3);

Барановка (по адресам Лесничество, 1, Центральная, 149).

В городе Кобеляки ограничение газоснабжения вводится 20 числа для потребителей в доме по ул. Юрьевской, 3, а также 21 – по ул. Киевская, 6А, передает Politeka.

В четверг, 21.08.2025, отключения в связи с ремонтным работами состоятся в Полтаве по адресу улица Европейская, 146 Е корп. 2.

В пределах Опишнянского поселкового территориального общества временно распределение природного газа будет приостановлено во вторник, 19 числа, в домах №11, 13 и 15 по улице Соборной.

Кроме того, специалисты также предупреждают о графиках на вторник в селе Терешки – для домов по ул. Александра Юзуховича, 1,2,3,4,5,6.

Специалисты отмечают, что запланированные работы по техническому обслуживанию и испытанию системы газоснабжения хотя и создадут потребителям определенные неудобства, но станут залогом безопасного функционирования системы снабжения голубым топливом.

