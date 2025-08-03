На следующей неделе – с 4 по 10 августа 2025 года – в разных населенных пунктах Полтавской области будут действовать графики отключения газа.

Специалисты предупредили, когда и где 4-10 августа в Полтавской области жителям придется потерпеть временные отключения газа в домах, сообщает Politeka.

В частности, Глобинское управление эксплуатации газораспределительной системы АО "Полтавагаз" сообщило, что в течение следующей недели в пределах территориальной общины будут проводиться работы по техническому обслуживанию внутридомовых газовых сетей. Поэтому ряд домов временно останется без голубого топлива.

Плановые отключения газа будут начинаться ориентировочно в 9:00 и будут продолжаться до завершения работ, сообщает Politeka.

В селе Пустовойтово Кременчугского района отключения состоятся в понедельник, 4 августа, по ул. Центральная, 8, и во вторник, 5 числа, по адресу Центральная, 9.

В среду, 6 августа, без голубого топлива временно останутся жители домов в селе Федоровка по улице Абрикосовая, 5 (в связи с работами по замене уплотняющей прокладки) и в селе Манжелия по адресу ул. Ивана Сирко, 1. Кроме того, в Манжелии также ограничения будут действовать в четверг, 7 числа, для дома по улице Школьная, 2.

Между тем, облгаз также напоминает жителям Полтавы и области передать показатели за распределение природного газа. Это нужно сделать до 5 числа любым удобным для вас способом (на сайте, в Viber-чат-боте, SMS, Email, колл-центр).

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