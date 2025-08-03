Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Графік відключення світла в Полтавській області на тиждень з 4 по 10 серпня буде застосовано через ремонтні або профілактичні роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Скороходівська селищна рада.

Відомо, що жителі залишаться без електрики в період з 08:00 до 20:00.

У понеділок, 4 серпня, без електроенергії залишаться мешканці смт Скороходове (вулиці Стрілець, Стрілецька), Первозванівки (Центральна, Лугова, Набережна, Озерна), Филенкового (Вишнева, Миру, Садова), Петрівки (Григорія Сковороди, Дружби, Незалежності, Радгоспна, Шкільна, провулки Зелений, Тихий).

А також: Скибівки (Затишна, Привітна, Молодіжна, Перемоги, Весняна, Нова), Трудолюбівки (Липова), а також ще понад десяти населених пунктів: Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Олександрівка Друга, Панасівка, Рибалки, Пригарівка, Сушки, Улинівка, Хмарине, Чечужине.

У вівторок, 5 числа, перелік адрес здебільшого не зміниться, проте знеструмлення повторно торкнеться кількох ділянок у Скороходовому, Петрівці, Первозванівці, Скибівці, Трудолюбівці та Филенковому. Також електропостачання буде відсутнє у Чутовому, Майдані, Таверівці, Лозуватці, Шевченківці, Рябківці.

У середу, 6 серпня, без світла залишаться обрані адреси в смт Скороходове (Стрілець, Стрілецька). Причини відключень – капітальні роботи, розчищення трас повітряних ліній, технічне обслуговування.

Жителям рекомендують заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла в Полтавській області на тиждень з 4 по 10 серпня.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Полтаві: українцям доступна низка безкоштовних послуг, куди звертатись.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві: допомога доступна частині українців, що варто знати перед зверненням.

Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Полтавській області: в ПФУ розкрили, як дізнатися про призначення допомоги, не виходячи з дому.