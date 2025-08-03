Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 августа.

График отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 августа будет применен из-за ремонтных или профилактических работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Скороходовский поселковый совет.

Известно, что жители останутся без электричества в период с 08:00 до 20:00.

В понедельник, 4 августа, собрались жители Скороходово (улицы Стрелец, Стрелецкая), Первозвановки (Центральная, Луговая, Набережная, Озерная), Филенкового (Вишнева, Мира, Садовая), Петровки (переулки Григория Сковороды, Дружбы, Незалежности, Радгоспна, Школьная, Зеленый, Тихий переулок).

А также: Скибовка (Затышная, Привитная, Молодежная, Победа, Весняна, Новая), Трудолюбовка (Липова), а также более десяти населенных пунктов: Андрейки, Бреусовка, Винники, Кащивка, Красносилье, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Александровка, Другая, Панасовка, Рыбалки, Пригаровка, Сушки, Улиновка, Хмарине, Чечужино.

Во вторник, 5 числа, список адресов в основном останется неизменным, однако отключения электроэнергии вновь коснутся ряда районов в Скороходовом, Петровке, Первозвановке, Скибовке, Трудолюбовке и Филенкове. Электроснабжения также не будет в Чутовом, Майдане, Таверовке, Лозоватке, Шевченковке и Рябковке.

В среду, 6 августа, электроснабжение будет прекращено по отдельным адресам в селе Скороходово (Стрелец, Стрелецкая). Причины отключений — капитальные работы, расчистка воздушных линий и техническое обслуживание.

Жителям рекомендуют заранее подготовиться к графику отключения света в Полтавской области на неделю с 4 по 10 августа.

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