У Полтавській області протягом наступного тижня – з 18 по 24 серпня 2025 року – будуть застосовуватися тимчасові відключення газу.

Спеціалісти АТ "Полтавагаз" попередили, де та коли в області діятимуть графіки відключення природного газу в будинках, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Шишацької селищної територіальної громади в Полтаській області у звʼязку з роботами з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках без блакитного палива в середу, 20 серпня, з 8:00 до 17:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Михайлики (по вул. Євгена Коновальця, 3);

Баранівка (за адресами Лісництво, 1, Центральна, 149).

У місті Кобеляки обмеження газопостачання вводяться 20 числа для споживачів у будинку по вул. Юрʼївській, 3, а також 21 – по вул. Київська, 6А, повідомляє Politeka.

У четвер, 21.08.2025, відключення у звʼязку з ремонтними роботами відбудуться в Полтаві за адресою вулиця Європейська, 146 Е корп. 2.

У межах Опішнянської селищної територіальної громади тимчасово розподіл природного газу буде призупинено у вівторок, 19 числа, в будинках №11, 13 та 15 по вулиці Соборній.

Крім того, спеціалісти також попереджають про графіки на вівторок у селі Терешки – для будинків по вул. Олександра Юзуховича, 1,2,3,4,5,6.

Спеціалісти відзначають, що заплановані роботи з технічного обслуговування та випробування системи газопостачання, хоч і створять споживачам певні незручності, та стануть запорукою безпечного функціонування системи постачання блакитного палива.

