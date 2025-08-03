Потягом наступного тижня – з 4 по 10 серпня 2025 року – в різних населених пунктах Полтавської області діятимуть графіки відключення газу.

Спеціалісти попередили, коли та де 4-10 серпня в Полтавській області мешканцям доведеться потерпіти тимчасові відключення газу в будинках, повідомляє Politeka.

Зокрема Глобинське управління експлуатації газорозподільної системи АТ "Полтавагаз" повідомило, що протягом наступного тижня в межах територіальної громади будуть проводитися роботи з технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Через це низка будинків тимчасово залишиться без блакитного палива.

Планові відключення газу починатимуться орієнтовно о 9:00 та триватимуть до завершення робіт, повідомляє Politeka.

У селі с.Пустовійтове Кременчуцького району відключення відбудуться в понеділок,4 серпня, по вул. Центральна, 8, та в вівторок, 5 числа, за адресою Центральна, 9.

У середу, 6 серпня, без блакитного палива тимчасово залишаться мешканці будинків у селі Федорівка по вулиці Абрикосова, 5 (у звʼязку з роботами по заміні ущільнюючої прокладки) та в селі Манжедля за адресою вул. Івана Сірка, 1. Крім того, в Манжелії також обмеження діятимуть у четвер, 7 числа, для будинку по вулиці Шкільна, 2.

Тим часом облгаз також нагадує мешканцям Полтави та області передати показники за розподіл природного газу. Це потрібно зробити до 5 числа у будь-який зручний для вас спосіб (на сайті, у Viber-чат-боті, SMS, Email, кол-центр).

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