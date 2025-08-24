Протягом наступного тижня – з 25 по 31 серпня 2025 року – в Полтавській області діятимуть тимчасові відключення газу в будинках.

Фахівці АТ "Полтавагаз" попередили, де в області з 25 по 31 серпня 2025 року мешканці залишаться без газопостачання, пише Politeka.

Зокрема повідомляється, що в місті Полтава з вівторка, 26 серпня, у звʼязку з ремонтними роботами в мережах, буде призупинено розподіл природного газу до багатоквартирних будинків за такими адресами:

вул. Героїв ОУН, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 16, 24;

вул. Решетилівська, 43;

пров. Трикотажний, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 12а, 14/1;

пров. Івана Світличного, 1-Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пров. Прядильний, 3, 4, 6, 7, 10, 12.

Важливо: для відновлення газопостачання власникам або орендарям будинків потрібно забезпечити спеціалістам доступ до тих квартир і приміщень, де розташовано газові мережі та прилади.

Відповідно до правил, терміни відновлення Оператором ГРМ розподілу блакитного палива становлять у містах до двох робочих днів, а в селах – до пʼяти днів, повідомляє Politeka.

Крім того, на наступному тижні у звʼязку з роботами з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках також відключення відбудуться в межах Шишацької селищної територіальної громади в Полтавській області.

У середу, 27 серпня, орієнтовно з 8:00 до 17:00 без природного газу залишаться мешканці таких населених пунктів:

село Яреськи – вулиця Захисників України, 10, 12;

селище Шишаки – вулиця Мізавод, 2.

