Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области дает шанс для многих уязвимых категорий ощутить поддержку.

Благотворительный фонд "Шаг с Надеждой" в партнерстве с международными организациями запустил новую инициативу, в рамках которой предусмотрена гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области , сообщает Poluteka.

Как информируют на странице благотворительного фонда в Фейсбуке, гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляется в виде сертификатов на сумму 440 гривен.

Получатель может использовать его в магазинах торговой сети АТБ, выбирая именно те продукты, которые отвечают его потребностям и ежедневному рациону. Программу удалось реализовать благодаря поддержке Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и сети супермаркетов АТБ.

Их вклад сделал возможным предоставление адресной гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепропетровской области. Важно, что поддержка ориентирована на уязвимые категории жителей.

Чтобы получить сертификат, необходимо пройти предварительную онлайн-регистрацию через чат-бот в мессенджере Telegram. Процесс занимает немного времени. Достаточно перейти по ссылке, открыть чат-бот и проделать несколько простых шагов.

Регистрация создана максимально понятной, чтобы даже люди с минимальным опытом использования гаджетов смогли справиться с задачей. Если при оформлении заявки возникают трудности, фонд предусмотрел горячую линию поддержки. Звонки принимаются с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00.

Организаторы отмечают, что формат поддержки через сертификаты имеет особую ценность. Ведь человек получает возможность сам формировать свою корзину покупок, а не приспосабливаться к готовым наборам. Это позволяет учитывать особенности питания, привычки или ограничения по состоянию здоровья.

