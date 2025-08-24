Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області дає шанс для багатьох вразливих категорій відчути підтримку.

Благодійний фонд «Крок з Надією» у партнерстві з міжнародними організаціями запустив нову ініціативу, в межах якої передбачена гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області, повідомляє Poluteka.

Як інформують на сторінці благодійного фонду в Фейсбук, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області надається у вигляді сертифікатів на суму 440 гривень.

Отримувач може використати їх у магазинах торговельної мережі АТБ, обираючи саме ті продукти, які відповідають його потребам і щоденному раціону. Програму вдалося реалізувати завдяки підтримці Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та мережі супермаркетів АТБ.

Їхній внесок зробив можливим надання адресної гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Дніпропетровській області. Важливо, що підтримка орієнтована на вразливі категорії мешканців.

Щоб отримати сертифікат, потрібно пройти попередню онлайн-реєстрацію через чат-бот у месенджері Telegram. Процес займає небагато часу. Достатньо перейти за посиланням, відкрити чат-бот і виконати кілька простих кроків.

Реєстрація створена максимально зрозумілою, аби навіть люди з мінімальним досвідом користування гаджетами змогли впоратися із завданням. Якщо під час оформлення заявки виникають труднощі, фонд передбачив гарячу лінію підтримки. Дзвінки приймаються з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00.

Організатори наголошують, що формат підтрики через сертифікати має особливу цінність. Адже людина отримує можливість сама формувати свій кошик покупок, а не пристосовуватися до готових наборів. Це дозволяє враховувати особливості харчування, звички або обмеження за станом здоров’я.

