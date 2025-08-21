Чтобы присоединиться к программе гуманитарной помощи для пенсионеров в Николаевской области, обязательно наличие ряда документов.

Продолжается важный проект, направленный на гуманитарную помощь в Николаевской области для пенсионеров и людям, чьи дома пострадали от последствий боевых действий, сообщает Politeka.

Об этом говорится в объяснении блиготворительного фонда "Янголи Спасіння".

Кто может получить гуманитарную помощь в Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев

Право на участие в проекте имеют те домохозяйства, которые оказались в сложных обстоятельствах и не могут воспользоваться другими государственными или благотворительными программами. В частности:

семьи, которые не могут получить компенсацию в рамках государственной программы «єВідновлення»;

те, кто раньше не получал аналогичную помощь от благотворительных или международных организаций;

а также те семьи, которые уже получили частичную поддержку, однако их жилье по-прежнему остается поврежденным (например, если были установлены новые окна, но крыша до сих пор находится в аварийном состоянии).

Условия участия в гуманитарной помощи Николаевской области для пенсионеров и других категорий украинцев

Чтобы присоединиться к программе, обязательно наличие документов, подтверждающих повреждение жилья именно в результате боевых действий. Это может быть акт обследования или другие официальные документы, изданные уполномоченными структурами.

Если владелец жилья отсутствует или право собственности на дом не оформлено официально, тогда необходимо предоставить справку о фактическом проживании в этом доме. Такой документ должен быть подписан представителем общества, подтверждающим действительное положение дел.

Для получения консультаций или записи в программу можно обращаться по номеру горячей линии 0 800 334 620. Также все желающие могут подать заявку онлайн, заполнив регистрационную форму по ссылке.

