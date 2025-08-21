Триває важливий проєкт, спрямований на гуманітарну допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та людям, чиї домівки постраждали від наслідків бойових дій, повідомляє Politeka.
Про це йдеться у поясненні блігодійного фонду "Янголи Спасіння".
Хто може отримати гуманітарну допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців
Право на участь у проєкті мають ті домогосподарства, які опинилися у складних обставинах і не мають змоги скористатися іншими державними чи благодійними програмами. Зокрема:
- родини, які не можуть отримати компенсацію в межах державної програми «єВідновлення»;
- ті, хто раніше не одержував аналогічної допомоги від благодійних чи міжнародних організацій;
- а також ті сім’ї, які вже отримали часткову підтримку, проте їхнє житло й надалі залишається пошкодженим (наприклад, якщо було встановлено нові вікна, але дах і досі перебуває в аварійному стані).
Умови участі у гуманітарній допомозі у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців
Щоб долучитися до програми, обов’язковою є наявність документів, що підтверджують пошкодження житла саме внаслідок бойових дій. Це може бути акт обстеження або інші офіційні документи, видані уповноваженими структурами.
Якщо власник житла відсутній або ж право власності на будинок не оформлено офіційно, тоді необхідно надати довідку про фактичне проживання у цьому помешканні. Такий документ має бути підписаний представником громади, що підтверджує дійсний стан справ.
Для отримання консультацій чи запису до програми можна звертатися за номером гарячої лінії 0 800 334 620. Також усі охочі мають можливість подати заявку онлайн, заповнивши реєстраційну форму за посиланням.
