Щоб долучитися до програми гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Миколаївській області, обов’язковою є наявність низки документів.

Триває важливий проєкт, спрямований на гуманітарну допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та людям, чиї домівки постраждали від наслідків бойових дій, повідомляє Politeka.

Про це йдеться у поясненні блігодійного фонду "Янголи Спасіння".

Хто може отримати гуманітарну допомогу у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців

Право на участь у проєкті мають ті домогосподарства, які опинилися у складних обставинах і не мають змоги скористатися іншими державними чи благодійними програмами. Зокрема:

родини, які не можуть отримати компенсацію в межах державної програми «єВідновлення»;

ті, хто раніше не одержував аналогічної допомоги від благодійних чи міжнародних організацій;

а також ті сім’ї, які вже отримали часткову підтримку, проте їхнє житло й надалі залишається пошкодженим (наприклад, якщо було встановлено нові вікна, але дах і досі перебуває в аварійному стані).

Умови участі у гуманітарній допомозі у Миколаївській області для пенсіонерів та інших категорій українців

Щоб долучитися до програми, обов’язковою є наявність документів, що підтверджують пошкодження житла саме внаслідок бойових дій. Це може бути акт обстеження або інші офіційні документи, видані уповноваженими структурами.

Якщо власник житла відсутній або ж право власності на будинок не оформлено офіційно, тоді необхідно надати довідку про фактичне проживання у цьому помешканні. Такий документ має бути підписаний представником громади, що підтверджує дійсний стан справ.

Для отримання консультацій чи запису до програми можна звертатися за номером гарячої лінії 0 800 334 620. Також усі охочі мають можливість подати заявку онлайн, заповнивши реєстраційну форму за посиланням.

