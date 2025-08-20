В Днепропетровской области люди уже могут почувствовать все преимущества новой системы оплаты за проезд, так что рассказываем об этом подробнее.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области предусматривает, что в облцентре уже работает удобное мобильное приложение «єДніпро», сообщает Politeka.

Обновление позволило рассчитываться за поездку в общественном транспорте по карточкам любого банка Украины, что значительно упрощает повседневные передвижения по городу.

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области стала доступна благодаря модернизации цифровой инфраструктуры. Пассажиры получили возможность отказаться от наличных денег и выбирать безналичный расчет в несколько кликов. В коммунальном транспорте для этого предусмотрены QR-коды, работающие через приложение «єДніпро».

По словам заместителя директора КП "Днепровский электротранспорт" Владимира Сусленкова, процесс внедрения безналичных расчетов начался еще в 2017 году. Тогда облцентр знакомил жителей с новыми технологиями. Со временем доля использования с помощью QR-кодов достигла около двадцати процентов.

Однако с 5 апреля в коммунальном транспорте действуют исключительно QR-коды для «єДніпро». Представители городских властей подчеркивают, что новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области позволяет контролировать движение средств и снизить риски злоупотреблений. К тому же, пользователям больше не нужно быть клиентами конкретного банка.

Роман Ростовский, заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города, уточнил, что главной задачей было создание условий, когда любой пассажир может купить билет удобным для него способом.

Воспользоваться приложением несложно. Пользователь загружает его из AppStore или Google Play, проходит авторизацию по телефону, после чего может использовать.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Как сообщала Politeka, Ограничение движения в Полтавской области: в каких районах нельзя будет проехать