Местные жители давно заметили подорожание муки в Киевской области, что влияет на кошельки многих украинцев.

Подорожание муки в Киевской области означает, что самые популярные виды уже не так дешевы, как раньше, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют официальные данные Минфина, подорожание муки в Киевской области видно по тому, что средняя стоимость этого продукта от бренда Хуторок в упаковке 2 килограмма составляет 58,21 гривны. По сравнению с июлем, когда та же упаковка стоила 56,94 гривны, разница незначительна, но тенденция очевидна.

Если посмотреть на полки некоторых торговых сетей, то можно увидеть еще больше колебаний в ценниках. В частности, в АТБ Умный выбор 1 кг стоит 20,20 гривны, а упаковка 2 кг Хмельницкая-мельница обойдется в 40,90.

Цельнозерновая пшеничная продуктация от бренда Своя Линия 1,8 кг продается по 54,40. Интересно, что упаковка тонкого кукурузного помола от Своя Линия в упаковке 1 кг стоит 31,40, а Хуторок высшее сорт 1 кг продается за 27,80.

В супермаркете Сильпо цены на разные виды пшеничного и зернового продукта выглядят так: упаковка La Farina di Cuneo весом 1 килограмм стоит 119, Хуторок пшеничное 1в таком же весе продают за 27,89, Скамейка традиций пшеничное цельнозерновое жерновное помоло3,9 обойдется. Ржаное обдирное Zernari весом 1,8 можно купить за 48,99, а овсяное от козуба продукт 500 г стоит 32,99.

Эксперты отмечают, что удорожание муки в Киевской области обусловлено не только сезонными факторами, но и колебанием цен на зерно, транспортными издержками и изменениями спроса. Поэтому покупателям лучше сравнивать ценники в разных сетях, или же искать акционные предложения.

