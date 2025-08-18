Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется фондом "Каритас" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", пишет Politeka.
Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Фейсбуке.
Что предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области:
- Индивидуальное сопровождение кризисными менеджерами – от психосоциальной поддержки до перенаправления в другие организации;
- Групповые мероприятия в общинах – для женщин, молодежи и пожилых людей (психоэдукация, мастер-классы, культурные и спортивные события).
Критерии отбора участников программы
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в пределах проекта предоставляется прежде всего тем категориям населения, которые находятся в наиболее уязвимом положении. Приоритет получат:
- лица с инвалидностью, как и члены домохозяйств, где проживают люди с инвалидностью;
- лица, имеющие тяжелые или хронические заболевания и члены их семей;
- одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет, а также домохозяйства, состоящие из двух пожилых людей без поддержки родных;
- одинокие матери, родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи, где есть три и более несовершеннолетних детей;
- беременные женщины, а также матери с малышами до 3 лет.
- Дополнительные услуги защиты и поддержки
Участники проекта, а также другие уязвимые категории граждан могут получить широкий спектр услуг в области защиты прав и социальной поддержки. Среди них:
- юридическая и правовая поддержка;
- кризисный менеджмент в сложных жизненных ситуациях;
- участие в интеграционных мероприятиях в общинах, способствующих социальной адаптации и взаимоподдержке.
- Воспользоваться этими услугами могут не только те, кто отвечает основным критериям отбора, но и:
- лица, не имеющие постоянного источника дохода;
- те, кто пострадал от насилия;
- граждане, потерявшие документы из-за войны войны;
- люди, оставшиеся без постоянного места жительства;
- лица, не зарегистрированные в системе социальных услуг или по определенным причинам не получающие социальное содействие.
Кроме того, участие в мероприятиях интеграционного характера доступно всем желающим, даже если они не отвечают указанным выше критериям уязвимости.
