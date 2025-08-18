Стало известно, что предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется фондом "Каритас" в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны в Украине", пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении фонда на странице в Фейсбуке.

Что предусматривает гуманитарную помощь для пенсионеров в Харьковской области:

Индивидуальное сопровождение кризисными менеджерами – от психосоциальной поддержки до перенаправления в другие организации;

Групповые мероприятия в общинах – для женщин, молодежи и пожилых людей (психоэдукация, мастер-классы, культурные и спортивные события).

Критерии отбора участников программы

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области в пределах проекта предоставляется прежде всего тем категориям населения, которые находятся в наиболее уязвимом положении. Приоритет получат:

лица с инвалидностью, как и члены домохозяйств, где проживают люди с инвалидностью;

лица, имеющие тяжелые или хронические заболевания и члены их семей;

одинокие пожилые люди в возрасте от 60 лет, а также домохозяйства, состоящие из двух пожилых людей без поддержки родных;

одинокие матери, родители или опекуны, воспитывающие несовершеннолетних детей;

многодетные семьи, где есть три и более несовершеннолетних детей;

беременные женщины, а также матери с малышами до 3 лет.

Дополнительные услуги защиты и поддержки

Участники проекта, а также другие уязвимые категории граждан могут получить широкий спектр услуг в области защиты прав и социальной поддержки. Среди них:

юридическая и правовая поддержка;

кризисный менеджмент в сложных жизненных ситуациях;

участие в интеграционных мероприятиях в общинах, способствующих социальной адаптации и взаимоподдержке.

Воспользоваться этими услугами могут не только те, кто отвечает основным критериям отбора, но и:

лица, не имеющие постоянного источника дохода;

те, кто пострадал от насилия;

граждане, потерявшие документы из-за войны войны;

люди, оставшиеся без постоянного места жительства;

лица, не зарегистрированные в системе социальных услуг или по определенным причинам не получающие социальное содействие.

Кроме того, участие в мероприятиях интеграционного характера доступно всем желающим, даже если они не отвечают указанным выше критериям уязвимости.

