Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається фондом «Карітас» в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», пише Politeka.
Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Фейсбук.
Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області:
- Індивідуальний супровід кризовими менеджерами – від психосоціальної підтримки до перенаправлення до інших організацій;
- Групові заходи в громадах – для жінок, молоді та літніх людей (психоедукація, майстер-класи, культурні та спортивні події).
Критерії відбору учасників програми
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в межах проєкту надається насамперед тим категоріям населення, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Пріоритет отримають:
- особи з інвалідністю, а також члени домогосподарств, у яких проживають люди з інвалідністю;
- особи, що мають тяжкі або хронічні захворювання, та члени їхніх родин;
- самотні літні люди віком від 60 років, а також домогосподарства, які складаються з двох осіб похилого віку без підтримки рідних;
- одинокі матері, батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
- багатодітні родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей;
- вагітні жінки, а також матері з малюками віком до 3 років.
- Додаткові послуги захисту та підтримки
Учасники проєкту, а також інші вразливі категорії громадян можуть отримати широкий спектр послуг у сфері захисту прав і соціальної підтримки. Серед них:
- юридична та правова допомога;
- кризовий менеджмент у складних життєвих ситуаціях;
- участь в інтеграційних заходах у громадах, що сприяють соціальній адаптації та взаємопідтримці.
- Скористатися цими послугами можуть не лише ті, хто відповідає основним критеріям відбору, а й:
- особи, які не мають постійного джерела доходу;
- ті, хто постраждав від насильства;
- громадяни, які втратили документи через війну;
- люди, що залишилися без постійного місця проживання;
- особи, які не зареєстровані в системі соціальних послуг або з певних причин не отримують соціальної допомоги.
Крім того, участь у заходах інтеграційного характеру доступна всім охочим, навіть якщо вони не відповідають зазначеним вище критеріям вразливості.
