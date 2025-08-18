Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається фондом «Карітас» в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Фейсбук.

Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області:

  • Індивідуальний супровід кризовими менеджерами – від психосоціальної підтримки до перенаправлення до інших організацій;
  • Групові заходи в громадах – для жінок, молоді та літніх людей (психоедукація, майстер-класи, культурні та спортивні події).

Критерії відбору учасників програми

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в межах проєкту надається насамперед тим категоріям населення, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Пріоритет отримають:

  • особи з інвалідністю, а також члени домогосподарств, у яких проживають люди з інвалідністю;
  • особи, що мають тяжкі або хронічні захворювання, та члени їхніх родин;
  • самотні літні люди віком від 60 років, а також домогосподарства, які складаються з двох осіб похилого віку без підтримки рідних;
  • одинокі матері, батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;
  • багатодітні родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей;
  • вагітні жінки, а також матері з малюками віком до 3 років.
  • Додаткові послуги захисту та підтримки

Субсидія для пенсіонерів в Полтаві з 1 серпня

Учасники проєкту, а також інші вразливі категорії громадян можуть отримати широкий спектр послуг у сфері захисту прав і соціальної підтримки. Серед них:

  • юридична та правова допомога;
  • кризовий менеджмент у складних життєвих ситуаціях;
  • участь в інтеграційних заходах у громадах, що сприяють соціальній адаптації та взаємопідтримці.
  • Скористатися цими послугами можуть не лише ті, хто відповідає основним критеріям відбору, а й:
  • особи, які не мають постійного джерела доходу;
  • ті, хто постраждав від насильства;
  • громадяни, які втратили документи через війну;
  • люди, що залишилися без постійного місця проживання;
  • особи, які не зареєстровані в системі соціальних послуг або з певних причин не отримують соціальної допомоги.

Крім того, участь у заходах інтеграційного характеру доступна всім охочим, навіть якщо вони не відповідають зазначеним вище критеріям вразливості.

