Стало відомо, що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається фондом «Карітас» в рамках проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни в Україні», пише Politeka.

Про це йдеться в повідомленні фонду на сторінці в Фейсбук.

Що передбачає гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області:

Індивідуальний супровід кризовими менеджерами – від психосоціальної підтримки до перенаправлення до інших організацій;

Групові заходи в громадах – для жінок, молоді та літніх людей (психоедукація, майстер-класи, культурні та спортивні події).

Критерії відбору учасників програми

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області в межах проєкту надається насамперед тим категоріям населення, які перебувають у найбільш вразливому становищі. Пріоритет отримають:

особи з інвалідністю, а також члени домогосподарств, у яких проживають люди з інвалідністю;

особи, що мають тяжкі або хронічні захворювання, та члени їхніх родин;

самотні літні люди віком від 60 років, а також домогосподарства, які складаються з двох осіб похилого віку без підтримки рідних;

одинокі матері, батьки або опікуни, які виховують неповнолітніх дітей;

багатодітні родини, де є троє і більше неповнолітніх дітей;

вагітні жінки, а також матері з малюками віком до 3 років.

Додаткові послуги захисту та підтримки

Учасники проєкту, а також інші вразливі категорії громадян можуть отримати широкий спектр послуг у сфері захисту прав і соціальної підтримки. Серед них:

юридична та правова допомога;

кризовий менеджмент у складних життєвих ситуаціях;

участь в інтеграційних заходах у громадах, що сприяють соціальній адаптації та взаємопідтримці.

Скористатися цими послугами можуть не лише ті, хто відповідає основним критеріям відбору, а й:

особи, які не мають постійного джерела доходу;

ті, хто постраждав від насильства;

громадяни, які втратили документи через війну;

люди, що залишилися без постійного місця проживання;

особи, які не зареєстровані в системі соціальних послуг або з певних причин не отримують соціальної допомоги.

Крім того, участь у заходах інтеграційного характеру доступна всім охочим, навіть якщо вони не відповідають зазначеним вище критеріям вразливості.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ попередили, кому доведеться повернути пільги за комуналку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: в яких випадках можливо повторне надання допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для людей з інвалідністю у Харкові та області: за яких умов можна отримати 4000 гривень.