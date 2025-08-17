Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света для Винницы и области на неделю с 18 по 24 августа 2025 года.

В Виннице и области с 18 по 24 августа будут действовать локальные графики отключения света, которые распространяются на отдельные населенные пункты и улицы, пишет Politeka.

Для Винницы обесточения запланированы на каждый день с 18 по 22 августа. Полный список адресов, которых коснутся ограничения, можно найти на сайте облэнерго.

Что касается Ильинецкого района электросетей, то там в течение следующей недели будут действовать такие графики отключения света:

20 и 21 августа – Ильинецкое, Иванков, Немиров, Павловка, Ильинцы, Ямполь;

18-20 – Слободище.

В Немировском районе, как сообщает Politeka, плановые обесточивания состоятся:

18 – Воробиевка, Соколец, Юрковцы, Каролина, Мельниковцы, Красное;

20 – Кирово, Ковалевка, Селевинцы, Монастырок, Мельниковцы, Красное, Юрковцы, Каролина;

21 – Рубань, Сажки, Криковцы, Кирово, Зарудинцы, Воловодовка, Будки, Сорокотяжинцы, Озеро, Зеленянка, Каравайная, Бугаков, Данилки, Великая Бушинка, Гриненки;

22 – Кирово, Юрковцы, Каролина, Мельниковцы, Красное.

В Липовецком районе электросетей будут действовать следующие ограничения:

18 – Дзюньков, Чуприновка, Турбов, Конюшевка, Константиновка, Петровка, Росоша;

19 – Ясенки, Лукашевка, Нарцизовка.

Для других населенных пунктов Винницкой области графики отключения света с точными адресами можно найти на официальном сайте облэнерго.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала о повышении тарифов на коммунальные услуги: кто получает новые цифры в платежках.

Также Politeka писала о новом графике движения транспорта: пассажирам сообщили об изменениях.

Кроме того, Politeka рассказывала об ограничениях движения в городе: где нельзя будет проехать в течение месяца.