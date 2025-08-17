В Виннице и области с 18 по 24 августа будут действовать локальные графики отключения света, которые распространяются на отдельные населенные пункты и улицы, пишет Politeka.
Для Винницы обесточения запланированы на каждый день с 18 по 22 августа. Полный список адресов, которых коснутся ограничения, можно найти на сайте облэнерго.
Что касается Ильинецкого района электросетей, то там в течение следующей недели будут действовать такие графики отключения света:
- 20 и 21 августа – Ильинецкое, Иванков, Немиров, Павловка, Ильинцы, Ямполь;
- 18-20 – Слободище.
В Немировском районе, как сообщает Politeka, плановые обесточивания состоятся:
- 18 – Воробиевка, Соколец, Юрковцы, Каролина, Мельниковцы, Красное;
- 20 – Кирово, Ковалевка, Селевинцы, Монастырок, Мельниковцы, Красное, Юрковцы, Каролина;
- 21 – Рубань, Сажки, Криковцы, Кирово, Зарудинцы, Воловодовка, Будки, Сорокотяжинцы, Озеро, Зеленянка, Каравайная, Бугаков, Данилки, Великая Бушинка, Гриненки;
- 22 – Кирово, Юрковцы, Каролина, Мельниковцы, Красное.
В Липовецком районе электросетей будут действовать следующие ограничения:
- 18 – Дзюньков, Чуприновка, Турбов, Конюшевка, Константиновка, Петровка, Росоша;
- 19 – Ясенки, Лукашевка, Нарцизовка.
Для других населенных пунктов Винницкой области графики отключения света с точными адресами можно найти на официальном сайте облэнерго.
