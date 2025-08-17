Обленерго попередило про нові графіки відключення світла для Вінниці та області на тиждень із 18 по 24 серпня 2025 року.

У Вінниці та області в період із 18 по 24 серпня діятимуть локальні графіки відключення світла, які поширюються на окремі населені пункти та вулиці, пише Politeka.

Для міста Вінниця знеструмлення заплановані на кожен день із 18 по 22 серпня. Повний список адрес, яких торкнуться обмеження можна знайти на сайті обленерго.

Що стосується Іллінецького району електромереж, то там протягом наступного тижня діятимуть такі графіки відключення світла:

20 та 21 серпня – Іллінецьке, Іванків, Немирів, Павлівка, Іллінці, Ямпіль;

18-20 – Слободище.

В Немирівському районі, як повідомляє Politeka, планові знеструмлення відбудуться:

18 – Воробіївка, Сокілець, Юрківці, Кароліна, Мельниківці, Червоне;

20 – Кірове, Ковалівка, Селевинці, Монастирок, Мельниківці, Червоне, Юрківці, Кароліна,;

21 – Рубань, Сажки, Криківці, Кірове, Зарудинці, Воловодівка, Будки, Сорокотяжинці, Озеро, Зеленянка, Коровайна, Бугаків, Данилки, Велика Бушинка, Гриненки;

22 – Кірове, Юрківці, Кароліна, Мельниківці, Червоне.

У Липовецькому районі електромереж діятимуть такі обмеження:

18 – Дзюньків, Чупринівка, Турбів, Конюшівка, Костянтинівка, Петрівка, Росоша;

19 – Ясенки, Лукашівка, Нарцизівка.

Для інших населиних пунктів Вінницької області графіки відключення світла з точними адресами можна знайти на офіційному сайті обленерго.

