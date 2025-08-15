Вместе с тем, последствия для потребителей будут ощутимы, дефицит продуктов в Винницкой области или огромный рост цен

Дефицит продуктов в Винницкой области может произойти из-за погодных аномалий, охвативших страну весной и летом, сообщает Politeka.net.

Именно поэтому аграрии заговорили о росте цен на хлеб.

Охватившие страну погодные аномалии привели к худшему урожаю пшеницы за последние десять лет, поэтому в Винницкой области возможен дефицит продуктов, для изготовления которых используется эта культура.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, комбинация неблагоприятных природных явлений — сильных заморозков, сокрушительного града и обильных ливней — нанесла значительные потери фермерам, особенно в регионах, которые являются ключевыми для выращивания зерновых культур.

Еще весной резкое похолодание с заморозками уничтожило десятки тысяч гектаров озимых посевов. Поэтому аграриям пришлось проводить пересев значительных площадей, что уже само по себе требует дополнительных ресурсов и времени. Однако даже после этого погода не дала земледельцам передышки — сильные дожди с градом, прошедшие во многих областях, нанесли дополнительный ущерб, особенно на юге страны, где значительная часть полей оказалась поврежденной.

Последствия этих явлений ощутимы не только для пшеницы, но и других важных культур — кукурузы, ячменя, подсолнечника. Общий потенциал урожайности оказался значительно ниже, чем ожидалось, что неизбежно отразится на экономике сельского хозяйства и пищевой промышленности. А именно наблюдается самый плохой урожай за 10 лет.

По словам Ивана Томича, уже сейчас заметна тенденция роста цен на пшеницу. Если еще месяц назад тонна стоила менее 8000 гривен, то сейчас ее стоимость приближается к 9000 гривен. Эксперт прогнозирует, что эта динамика сохранится и дальше, ведь предложение зерна на рынке уменьшается, а спрос остается стабильно высоким.

Вместе с тем последствия для потребителей будут ощутимыми - дефицит продуктов в Винницкой области или огромный рост цен. Ожидается, что цены на хлеб, муку и другие мучные изделия будут расти и в среднем через год могут подняться на 25 процентов. Это повышение скажется на расходах домохозяйств, особенно тех, чей бюджет и так ограничен.

