Дефицит продуктов в области становится вызовом для сбалансированного обеспечения населения основными товарами.

Дефицит продуктов в Винницкой области повлек за собой новое подорожание овощей, сообщает Politeka.

Цена на огурцы повысилась до 30–50 грн/кг, что составляет прирост 13% за последнюю неделю. Причина — ограничение поставок из-за масштабных зачисток в теплицах и погодных затруднений, несмотря на то, что нынешние показатели все еще на 16% ниже, чем в прошлом.

После кратковременного понижения, стоимость овоща снова возросла. Эксперты сообщают, что ситуация обусловлена уменьшением внутренних объемов. Большинство комбинатов готовятся ко второму севообороту, поэтому объем выборки резко упал. Также наблюдается сокращение поступлений с летних теплиц — из-за неблагоприятного климата уменьшились темпы сбора.

Согласно данным аналитиков EastFruit, стоимость продукции формировалась в пределах 30–50 грн за килограмм ($0,72–1,20). Показатель вырос на 13% по сравнению с концом минувшей недели. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2024 года нынешний уровень все еще ниже.

Участники рынка предупреждают: дальнейший рост стоимости может привести к понижению спроса, ведь реализация по завышенной цене усложнена. Нестабильность чревата локальным рынком. Дефицит продуктов в области становится вызовом для сбалансированного обеспечения населения основными товарами.

К слову, в Винницкой области также сообщали об исчезновении рыбы.

Ихтиолог Юлия Куцоконь из Института зоологии имени Шмальгауза НАН Украины в комментарии изданию Телеграф отметила, что из-за значительного падения рыбного промысла популярные виды пресноводной рыбы исчезли с продаж или стали роскошью.

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