Дефіцит продуктів у Вінницькій області, як і в інших регіонах, посилюється ситуацією з рибною галуззю, яка опинилася у глибокій кризі.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області зачепив і рибний сегмент, повідомляє Politeka.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України у коментарі Телеграфу зауважила, що через значне падіння рибного промислу популярні види прісноводної риби зникли з продажу або стали розкішшю.

На полицях українських супермаркетів дедалі важче знайти щуку та товстолобика — звичні для багатьох мешканців країни продукти. Така ситуація є прямим наслідком знищення Каховського водосховища, що спричинило зменшення уловів на території України.

Як повідомляє іхтіолог Юлія Куцоконь, сьогодні обсяги вилову істотно впали, що безпосередньо впливає на асортимент риби в роздрібній торгівлі. Основними причинами експерти називають обмеження щодо доступу до водойм, заміновані акваторії, неможливість отримання ліцензій, а також заборони на вихід у воду через бойові дії.

Наразі ці види стали справжнім дефіцитом. За словами фахівців, у багатьох магазинах товстолобика немає взагалі, а щука іноді присутня у вкрай мізерній кількості. У "Сільпо" кілограм товстолоба коштує 111 грн, а у Varus — майже 180 грн. Щука в окремих торгових точках продається за понад 190 грн/кг або зовсім відсутня на прилавках.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області, як і в інших регіонах, посилюється ситуацією з рибною галуззю, яка опинилася у глибокій кризі. Якщо не вжити заходів для відновлення промислу, українці можуть надовго втратити доступ до місцевої риби.

Українцям варто вже зараз шукати альтернативи або готуватися до подальшого зростання цін.

Джерело: Телеграф

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