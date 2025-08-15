Разом із тим, наслідки для споживачів будуть відчутними, дефіцит продуктів у Вінницькій області або величезне зростання цін.

Дефіцит продуктів у Вінницькій області може статись через погодні аномалії, що охопили країну весною та літом, повідомляє Politeka.net.

Саме через це аграрії заговорили про зростання цін на хліб.

Погодні аномалії, які охопили країну, призвели до найгіршого врожаю пшениці за останні десять років, тому у Вінницькій області можливий дефіцит продуктів, для виготовлення яких використовується ця культура.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, комбінація несприятливих природних явищ — сильних заморозків, нищівного граду та рясних злив — завдала значних втрат фермерам, особливо у регіонах, що є ключовими для вирощування зернових культур.

Ще навесні різке похолодання з заморозками знищило десятки тисяч гектарів озимих посівів. Через це аграріям довелося проводити пересів значних площ, що вже саме по собі потребує додаткових ресурсів і часу. Проте, навіть після цього, погода не дала землеробам перепочинку — сильні дощі з градом, які пройшли у багатьох областях, завдали додаткових збитків, особливо на півдні країни, де значна частина полів опинилася пошкодженою.

Наслідки цих явищ відчутні не лише для пшениці, а й для інших важливих культур — кукурудзи, ячменю, соняшника. Загальний потенціал врожайності виявився значно нижчим, ніж очікувалося, що неминуче вплине на економіку сільського господарства та харчової промисловості. А саме спостерігається найгірший врожай за 10 років.

За словами Івана Томича, вже зараз помітна тенденція до зростання цін на пшеницю. Якщо ще місяць тому тонна коштувала менше ніж 8 000 гривень, то нині її вартість наближається до 9 000 гривень. Експерт прогнозує, що ця динаміка збережеться і надалі, адже пропозиція зерна на ринку зменшується, а попит залишається стабільно високим.

Разом із тим, наслідки для споживачів будуть відчутними - дефіцит продуктів у Вінницькій області або величезне зростання цін. Очікується, що ціни на хліб, борошно та інші борошняні вироби зростатимуть і в середньому за рік можуть піднятися на 25 відсотків. Це підвищення позначиться на витратах домогосподарств, особливо тих, чий бюджет і без того обмежений.

