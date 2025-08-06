Дефіцит продуктів у Вінницькій області спричинив нове подорожчання овочів, повідомляє Politeka.

Ціна на огірки підвищилася до 30–50 грн/кг, що становить приріст у 13% за останній тиждень. Причина — обмеження постачання через масштабні зачистки у теплицях і погодні труднощі, попри те, що нинішні показники все ще на 16% нижчі, ніж торік.

Після короткотривалого зниження, вартість овоча знову зросла. Експерти повідомляють: ситуація обумовлена зменшенням внутрішніх обсягів. Більшість комбінатів готується до другої сівозміни, тож об’єм вибірки різко впав. Також спостерігається скорочення надходжень із літніх теплиць — через несприятливий клімат зменшилися темпи збору.

Згідно з даними аналітиків EastFruit, вартість продукції формувалася в межах 30–50 грн за кілограм ($0,72–1,20). Показник виріс на 13% порівняно з кінцем минулого тижня. Проте, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, нинішній рівень все ще нижчий.

Учасники ринку попереджають: подальше зростання вартості може призвести до зниження попиту, адже реалізація за завищеною ціною ускладнена. Нестабільність загрожує локальному ринку. Дефіцит продуктів у Вінницькій області стає викликом для збалансованого забезпечення населення основними товарами.

До слова, на Вінниччині також повідомляли про зникнення риби.

Іхтіолог Юлія Куцоконь з Інституту зоології імені Шмальгауза НАН України у коментарі виданню Телеграф зауважила, що через значне падіння рибного промислу популярні види прісноводної риби зникли з продажу або стали розкішшю.

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