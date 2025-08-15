Водителей и жителей призывают учесть ограничение движения в Луцке при планировании поездок.

Ограничение движения в Луцке будет введено в ночь на субботу, 16 августа, из-за реконструкции тепловой сети на части проспекта Победы, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет городской совет Луцка.

Передвижение автотранспорта будет запрещено на участке от улицы Возвышенная до улицы Клима Савура с 21:00 16 августа до 6:00 17-го. Городские власти подчеркнули, что ограничения необходимы для проведения работ по модернизации системы теплоснабжения, предусматривающих временное прекращение движения на указанном отрезке.

Информацию о движении общественного транспорта на этом участке обещают обнародовать позже. Городской совет призывает водителей и жителей учесть ограничение движения в Луцке при планировании поездок и проверять обновление организации проезда.

Справка, передвижение на проспекте Победы из-за ремонта теплосети ограничивают второй раз. Ранее, в ночь на 2 число, был перекрыт участок от улицы Клима Савура до проспекта Соборности. Такие мероприятия позволяют специалистам завершить реконструкцию и обеспечить бесперебойное функционирование системы отопления и водоснабжения.

Жителей призывают заранее планировать маршруты, пользоваться альтернативными путями и соблюдать установленные знаки и объезды. Благодаря этим мероприятиям будет обеспечена безопасность водителей и уменьшены неудобства, связанные с временным прекращением передвижения на проспекте.

Следовательно, ограничение будет длиться девять часов, а жителям советуют учитывать это во время поездок 16-17 числа.

К слову, в Луцке тоже дорожает проезд. В пятницу, 15 августа, состоится общественное обсуждение проекта решения о повышении стоимости проезда в маршрутках с 14 до 18 гривен.

