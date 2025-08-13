Обсуждение подорожания проезда в Луцке является важным шагом для учета мнения всех заинтересованных сторон.

Подорожание проезда в Луцке может составить 18 гривен, сообщает Politeka.

Об этом сообщается на сайте городского совета Луцка.

В пятницу, 15 августа, состоится общественное обсуждение проекта решения о повышении стоимости проезда в маршрутках с 14 до 18 гривен. Мероприятие будет проходить в формате круглого стола с участием представителей власти, перевозчиков и жителей города. Начало – в 15:00 в зале заседаний Центра предоставления административных услуг по адресу: ул. Леси Украинки, 35, 4-й этаж.

К участию в обсуждении приглашают юридических и физических лиц, оказывающих услуги по перевозке пассажиров автобусами в обычном режиме движения, жителей Луцка, представителей общественных организаций, СМИ и исполнительных органов городского совета. Последний раз стоимость билета на автобусы в городе повышали 15 июня 2022 года, тогда цена выросла с 8 до 14 грн за одну поездку.

Также следует напомнить, что 19 июля 2023 года исполнительный комитет Луцкого горсовета поддержал повышение тарифа на троллейбусы с 6 до 8 гривен. Для детей и студентов установили цену в 4 гривны. Обсуждение подорожания проезда в Луцке является важным шагом для учета мнений всех заинтересованных сторон перед принятием окончательного решения.

К слову, в Киеве цены растут также и на коммунальные услуги.

Решение касается роста платы за вывоз мусора, предоставляемый ЛСКАП «Луцкспецкоммунтранс». Новые начисления жители увидят уже в августовских платежах.

В документе указано, что обновленные цены коснутся всех категорий потребителей. Стоимость изменена из-за корректировки норм предоставления бытовых услуг в пределах населенных пунктов.

