Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киеве вызывает вопросы у общины.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке было утверждено 31 июля на заседании горисполкома, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято во время заседания горисполкома 31 июля.

Решение касается роста платы за вывоз мусора, предоставляемого ЛСКАП «Луцкспецкоммунтранс». Новые начисления жители увидят уже в августовских платежках.

В документе указано, что обновленные цены коснутся всех категорий потребителей. Стоимость изменена из-за корректировки норм предоставления бытовых услуг в пределах населенных пунктов.

Впрочем, в пояснительной записке не указано, какие именно параметры процесса просмотрены. Согласно обнародованным данным, средний рост составляет около 10 процентов.

Следует подчеркнуть: минимальная заработная плата остается на том же уровне, цены на топливные материалы также не изменились. Оба показателя – основа для формирования расценок.

Депутат горсовета Андрей Лучик считает изменение размера оплаты безосновательным. По его мнению, нет понятных аргументов для такого шага, особенно учитывая, что жители Ровно платят за аналогичную услугу гораздо меньше.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке вызывает вопросы у общины, ведь четкое объяснение нововведения отсутствует. С деталями можно ознакомиться в таблице изменений.

К слову, в Луцке тоже дорожает проезд. Согласно проекту, подорожание касается также учащихся школ, для которых тариф может возрасти с 7 до 9 гривен. Если после повышения цены в маршрутках пассажиры массово перейдут на троллейбусы, власти рассмотрят вариант оставить тариф на электротранспорте без изменений.

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