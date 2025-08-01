Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку викликає запитання у громади.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку затвердили 31 липня на засіданні міськвиконкому, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому 31 липня.

Рішення стосується зростання плати за вивезення сміття, яке надає ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Нові нарахування мешканці побачать уже в серпневих платіжках.

У документі зазначено, що оновлені ціни торкнуться усіх категорій споживачів. Вартість змінено через коригування норм надання побутових послуг у межах населених пунктів громади.

Утім, у самій пояснювальній записці не зазначено, які саме параметри процесу переглянуто. Згідно з оприлюдненими даними, середнє зростання складає близько 10 відсотків.

Варто підкреслити: мінімальна заробітна плата залишається на тому ж рівні, ціни на паливні матеріали також не змінилися. Обидва показники — основа для формування розцінок.

Депутат міськради Андрій Лучик вважає зміну розміру оплати безпідставною. На його думку, немає зрозумілих аргументів для такого кроку, особливо враховуючи, що мешканці Рівного сплачують за аналогічну послугу значно менше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Луцьку викликає запитання у громади, адже чітке пояснення нововведення відсутнє. Із деталями можна ознайомитися в таблиці змін.

До слова, у Луцьку також дорожчає проїзд. Згідно з проєктом, подорожчання стосується також учнів шкіл, для яких тариф може зрости з 7 до 9 гривень. Якщо після підвищення ціни у маршрутках пасажири масово перейдуть на тролейбуси, влада розгляне варіант залишити тариф на електротранспорті без змін.

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