Обговорення подорожчання проїзду у Луцьку є важливим кроком для врахування думок усіх зацікавлених сторін.

Подорожчання проїзду у Луцьку може сягнути 18 гривень, повідомляє Politeka.

Про це повідомляється на сайті Луцької міської ради.

У п’ятницю, 15 серпня, відбудеться громадське обговорення проєкту рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках із 14 до 18 гривень. Захід проходитиме у форматі «круглого столу» за участю представників влади, перевізників та мешканців міста. Початок — о 15:00 в залі засідань Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. Лесі Українки, 35, 4-й поверх.

До участі в обговоренні запрошують юридичних і фізичних осіб, які надають послуги з перевезення пасажирів автобусами у звичайному режимі руху, мешканців Луцька, представників громадських організацій, ЗМІ та виконавчих органів міської ради. Востаннє вартість квитка на автобуси в місті підвищували 15 червня 2022 року, тоді ціна зросла з 8 до 14 грн за одну поїздку.

Також варто нагадати, що 19 липня 2023 року виконавчий комітет Луцької міськради підтримав підвищення тарифу на тролейбуси з 6 до 8 гривень. Для дітей і студентів встановили ціну в 4 гривні. Обговорення подорожчання проїзду у Луцьку є важливим кроком для врахування думок усіх зацікавлених сторін перед ухваленням остаточного рішення.

До слова, у Луцьку ціни ростуть також і на комунальні послуги.

Рішення стосується зростання плати за вивезення сміття, яке надає ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс». Нові нарахування мешканці побачать уже в серпневих платіжках.

У документі зазначено, що оновлені ціни торкнуться усіх категорій споживачів. Вартість змінено через коригування норм надання побутових послуг у межах населених пунктів громади.

