Водіїв і мешканців закликають врахувати обмеження руху в Луцьку при плануванні поїздок.

Обмеження руху в Луцьку запровадять у ніч на суботу, 16 серпня, через реконструкцію теплової мережі на частині проспекту Перемоги, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає Луцька міська рада.

Пересування автотранспорту буде заборонено на ділянці від вулиці Звитяжна до вулиці Клима Савура з 21:00 16 серпня до 6:00 17-го. Міська влада наголосила, що обмеження необхідні для проведення робіт із модернізації системи теплопостачання, що передбачають тимчасове припинення руху на вказаному відрізку.

Інформацію про рух громадського транспорту на цій ділянці обіцяють оприлюднити пізніше. Міська рада закликає водіїв і мешканців врахувати обмеження руху в Луцьку при плануванні поїздок та перевіряти оновлення щодо організації проїзду.

Довідково, пересування на проспекті Перемоги через ремонт тепломережі обмежують вдруге. Раніше, у ніч на 2 число, була перекрита ділянка від вулиці Клима Савура до проспекту Соборності. Такі заходи дозволяють спеціалістам завершити реконструкцію і забезпечити безперебійне функціонування системи опалення та гарячого водопостачання.

Мешканців закликають заздалегідь планувати маршрути, користуватися альтернативними шляхами та дотримуватися встановлених знаків і об’їздів. Завдяки цим заходам буде забезпечено безпеку водіїв і зменшено незручності, пов’язані з тимчасовим припиненням пересування на проспекті.

Отже, обмеження триватиме дев’ять годин, а мешканцям радять враховувати це під час поїздок 16–17 числа.

До слова, у Луцьку також дорожчає проїзд. У п’ятницю, 15 серпня, відбудеться громадське обговорення проєкту рішення щодо підвищення вартості проїзду в маршрутках із 14 до 18 гривень.

