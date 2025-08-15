Дефицит продуктов в Сумской области уже привел к росту стоимости почти вдвое.

Дефицит продуктов в Сумской области чреват значительным подорожанием ржаного хлеба из-за вероятного отсутствия внутреннего производства ржи в Украине, информирует Politeka.

По прогнозу директора Союза «Мукомелелы Украины» Родиона Рыбчинского, в 2025–2026 годах стоимость буханки может достичь 40–50 гривен из-за необходимости закупки дорогостоящего импортного зерна.

Ситуация оценивается как критическая, ведь часть муки, используемой хлебопекарями, поставляется из Польши и стран Балтии. Главной причиной дефицита является нежелание фермеров выращивать рожь из-за более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара, тогда как пшеница дает 60. Это уменьшает доходы аграриев, поэтому они выбирают другие, более выгодные культуры.

Весомую роль в проблеме сыграла Беларусь, которая ранее обеспечивала значительную долю поставок. Пока импорт из этой страны почти остановлен, а внутреннее производство не покрывает даже минимальных потребностей.

Дефицит продуктов в Сумской области уже привел к росту стоимости ржи почти вдвое: с 6-7 тысяч гривен за тонну в 2024 году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Подобная динамика наблюдается и в цене ржаной муки - с 10 тысяч в 2024 году до 18-20 тысяч гривен в 2025-м.

Такие тенденции подтолкнут стоимость хлеба вверх, а отдельные производители могут отказаться от выпечки ржаных сортов из-за экономической нерентабельности. Импортное сырье стоит дороже, а объемы украинского уменьшаются.

Эксперт отмечает, что высокие цены могут стимулировать аграриев возобновить выращивание ржи. В сезоне 2026/2027 прогнозируется расширение посевных площадей, что будет способствовать стабилизации рынка, хотя в ближайшие два года станут периодом испытаний и адаптации.

Источник: interfax

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение цен на электроэнергию в Сумской области: с 1 августа вырастет стоимость света в вечерние часы, для кого именно.

Также Politeka сообщала, Надбавка к пенсии в Сумской области: каких выплат не будет с 1 августа, украинцев предупредили.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области: названы условия, которым нужно отвечать для получения помощи.