Дефіцит продуктів у Сумській області вже призвів до зростання вартості майже вдвічі.

Дефіцит продуктів у Сумській області загрожує значним подорожчанням житнього хліба через ймовірну відсутність внутрішнього виробництва жита в Україні, інформує Politeka.

За прогнозом директора Спілки «Борошномели України» Родіона Рибчинського, у 2025–2026 роках вартість буханця може сягнути 40–50 гривень через потребу закупівлі дорогого імпортного зерна.

Ситуація оцінюється як критична, адже частина борошна, що використовується хлібопекарями, постачається з Польщі та країн Балтії. Головною причиною дефіциту є небажання фермерів вирощувати жито через нижчу врожайність — близько 40 центнерів з гектара, тоді як пшениця дає 60. Це зменшує прибутки аграріїв, тож вони обирають інші, вигідніші культури.

Вагому роль у проблемі відіграла Білорусь, яка раніше забезпечувала значну частку поставок. Наразі імпорт з цієї країни майже зупинений, а внутрішнє виробництво не покриває навіть мінімальних потреб.

Дефіцит продуктів у Сумській області вже призвів до зростання вартості жита майже вдвічі: з 6–7 тисяч гривень за тонну у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Подібна динаміка спостерігається і у ціні житнього борошна — з 10 тисяч у 2024 році до 18–20 тисяч гривень у 2025-му.

Такі тенденції підштовхнуть вартість хліба вгору, а окремі виробники можуть відмовитися від випікання житніх сортів через економічну нерентабельність. Імпортна сировина коштує дорожче, а обсяги української зменшуються.

Експерт водночас відзначає, що високі ціни можуть стимулювати аграріїв відновити вирощування жита. У сезоні 2026/2027 прогнозується розширення посівних площ, що сприятиме стабілізації ринку, хоча найближчі два роки стануть періодом випробувань і адаптації.

Джерело: interfax

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення цін на електроенергію у Сумській області: з 1 серпня зросте вартість світла у вечірні години, для кого саме.

Також Politeka повідомляла, Надбавка до пенсії у Сумській області: яких виплат не буде з 1 серпня, українців попередили.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області: названо умови, яким треба відповідати для отримання допомоги.