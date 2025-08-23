В Харьковской области гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий становится настоящим спасательным кругом.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области реализуется через ряд проектов, которые реализует команда Каритас Харьков, сообщает Politeka.

Как говорится в разделе актуальных проектов гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области на официальном сайте организации, одна из инициатив направлена на восстановление жилья для пострадавших от войны уязвимых домохозяйств.

Наш регион испытал значительные разрушения и многие дома оказались в неприспособленном для жизни состоянии. Благодаря этому проекту люди, пережившие обстрелы и потерявшие покой в собственных домах, могут получить шанс снова почувствовать тепло и защищенность.

Под эту гуманитарную помощь для пенсионеров и других категорий лиц в Харьковской области подпадают домохозяйства с небольшими и средними повреждениями, среди которых разбиты окна, разрушены двери, трещины в стенах, частично повреждены кровли или проблемы с электроснабжением.

Если разрушения посерьезнее, специалисты помогают найти другие программы или организации, способные взять на себя такой объем работ. Это направление действует при поддержке Европейского Банка Развития Совета Европы и Католической Службы Помощи.

Еще одна инициатива Каритаса имеет цель сделать повседневную жизнь пожилых людей более комфортной. Речь идет о предоставлении услуг по уходу на дому, что особенно актуально для одиноких пожилых людей, лиц с тяжелыми болезнями или утративших возможность самостоятельно заботиться о себе.

Среди услуг есть поддержка в личной гигиене, приготовлении пищи, уборке, обучении родственников навыкам ухода, а также медицинское наблюдение. Это измерение давления, уровня сахара, обработка ран и пролежней, закапывание глаз. Также есть обеспечение людей реабилитационным оборудованием.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о денежной помощи для людей с инвалидностью: назван размер выплат, предусмотренных в 2025 году.

Также Politeka писала о новом повышении тарифов на воду.

Кроме того, Politeka рассказывала, как украинцам получить выплаты по уходу за пенсионером.