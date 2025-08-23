У Харківській област гуманітарна допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій стає справжнім рятувальним колом.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області реалізується через низку проєктів, які втілює команда Карітас Харків, повідомляє Politeka.

Як йдеться у розділі актуальних проєктів гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області на офіційному сайті організації, одна з ініціатив спрямована на відновлення житла для вразливих домогосподарств, що постраждали від війни.

Наш регіон зазнав значних руйнувань і чимало будинків опинилися у непристосованому для життя стані. Завдяки цьому проєкту люди, які пережили обстріли та втратили спокій у власних оселях, можуть отримати шанс знову відчути тепло і захищеність.

Під цю гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших категорій осіб у Харківській області підпадають домогосподарства з невеликими та середніми пошкодженнями, серед яких розбиті вікна, зруйновані двері, тріщини у стінах, частково пошкоджені дахи або проблеми з електропостачанням.

Якщо руйнування серйозніші, фахівці допомагають знайти інші програми чи організації, здатні взяти на себе такий обсяг робіт. Цей напрям діє за підтримки Європейського Банку Розвитку Ради Європи та Католицької Служби Допомоги.

Ще одна ініціатива Карітасу має мету зробити повсякденне життя літніх людей більш комфортним. Йдеться про надання послуг з догляду вдома, що особливо актуально для самотніх літніх людей, осіб із важкими хворобами чи тих, хто втратив можливість самостійно дбати про себе.

Серед послуг є підтримка в особистій гігієні, приготуванні їжі, прибиранні, навчання родичів навичкам догляду, а також медичне спостереження. Це вимірювання тиску, рівня цукру, обробка ран і пролежнів, закапування очей. Також є забезпечення людей реабілітаційним обладнанням.

