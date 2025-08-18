Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в городах и селах с необходимыми условиями и базовыми удобствами.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области предлагают в нескольких населенных пунктах региона, сообщает Politeka.

Доступные варианты предусматривают размещение с разными условиями проживания и продолжительностью, информирует сайт "Допомагай" .

В селе Лобачев, Володарский район, предоставляется дом с двумя комнатами, кухней, газовой плитой, дровяным и газовым отоплением. Есть холодильник и стиральная машина. Проживание бесплатно при условии помощи по хозяйству и приготовления пищи для 85-летнего родителя владельцев, проживающего в соседнем доме. Рядом лес и озеро. Для поездок можно пользоваться автомобилем отца. Принимают порядочных людей без вредных привычек. Мест одно.

В Клавдиево-Тарасово, Бородянский район, доступна комната в частном доме с отдельным входом для одного трезвенника. Жилье находится в 40 км от Киева, рядом есть электрички и маршрутки. Оснащение включает холодильник, плиту, микроволновку, электрочайник, телевизор, спутниковое телевидение, интернет, мебель, посуду и постель. Туалет на улице, печное отопление, горячая вода, душ и стиральная машина расположены в отдельном помещении. Есть место для авто. Недалеко от супермаркетов, магазины, лес и озеро. Нужна небольшая помощь хозяевам.

В Киеве, на Печенежской улице, предлагают отдельную комнату в двухкомнатной квартире для женщины. Хозяйка имеет инвалидность, передвигается с ходунками. От жительницы ожидают помощи, приготовления пищи и поддержания порядка. Предоставляется жилье, коммунальные услуги и продукты. Район центральный, удобное расположение. Проживание возможно длительно.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области доступно в городах и селах с необходимыми условиями и базовыми удобствами.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Подорожание проезда в Киевской области: на нескольких маршрутах выросла стоимость билетов.

Также Politeka писала, Новый график движения поездов из Киева: "Укрзализныця" предупредила пассажиров о приятных изменениях.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: украинцы рассказали о ценах.