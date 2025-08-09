Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляет возможность временного убежища в комфортных условиях без финансовых затрат.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области доступно в нескольких населенных пунктах региона, в частности в областном центре и прилегающих территориях, информирует Politeka.

Соответствующие варианты временного проживания без арендной платы собраны на платформе Допомагай .

В Пирятинском районе села Высокое предлагается дачный дом с печным отоплением, газовой плитой на баллоне, скважиной, телевизором и мебелью. В помещении есть три отдельных места для сна. Проживание разрешено вместе с домашними питомцами — котами или собаками. Расстояние до районного центра составляет три километра, что важно для обеспечения доступа к требуемой инфраструктуре.

В Полтаве на улице Драгоманова предлагается жилье для женщины с ребенком. Комплекс включает в себя бесплатное питание, оплату коммунальных услуг и средства гигиены. Территория имеет двор с детской площадкой, где есть качели, батут и надувной бассейн. Район отличается тишиной и отсутствием угроз обстрелов.

Еще один вариант — частный дом на переулке Тупой в Полтаве, предназначенный для женщин или супружеских пар с опытом работы на земле. В доме есть просторная комната и частичные удобства. Рядом проживает пожилая женщина, которая не нуждается в уходе, но ценит покой и порядок.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляет возможность временного убежища в комфортных условиях без финансовых затрат. Проживание предполагает ответственное отношение к предложенным правилам и порядку.

К слову, в Полтавской области пенсионеры также могут получить субсидии. Следует обратиться в Пенсионный фонд Украины для обновления данных.

