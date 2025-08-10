Местным жителям следует знать о новом графике движения транспорта в Кривом Роге, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге уже вступил в силу, сообщает Politeka.

Как говорится в местном сообществе , больше всего изменений коснулось маршрута №3М, по которому курсирует скоростной трамвай. Изменения коснулись как будней, так и выходных, и теперь пассажирам следует быть внимательными к расписанию, чтобы не упустить свой рейс.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге задел ключевые направления, в том числе маршрут №3М. Первые рейсы скоростного трамвая на этом маршруте отправляются достаточно рано. В выходные вагоны выезжают со станции "Заречная" уже в 04:41, а в будни чуть позже, в 05:05. Введен раздел на первую и вторую смену, что позволяет пассажирам лучше спланировать поездки.

Время отправки с основных остановок также было откорректировано. Изменения касаются станций "Трампарк", "Проспект Южный" и "ул. Обогатительная". Это позволит лучше учитывать утренние и вечерние часы пик. По замыслу, новый график движения транспорта в Кривом Роге должен сделать передвижение по городу более комфортным и предсказуемым.

Также в городе изменили расписание троллейбусов. К примеру, №2 теперь курсирует с 05:16 утра до 23:17 в любой день. Его маршрут проходит через станцию Кривой Рог (Красная), 95-й квартал, Соцгород, Автовокзал и дальше до железнодорожного вокзала. В будни первый стартует в 06:03, последний – в 22:53. В выходные график почти идентичен, только с незначительными смещениями во времени.

№1 также имеет обновленное расписание. Он соединяет Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский районы. Первый выезд в будни со станции Кривой Рог-Главный проходит в 05:53, а с площади Защитников Украины в 06:40. Последние троллейбусы едут около 22:00 с обоих концов маршрута. В выходные расписание аналогично, с минимальными корректировками.

