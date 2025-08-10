Місцевим мешканцям варто знати про новий графік руху транспорту в Кривому Розі, тому розповідаємо про це детальніше.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі вже набув чинності, повідомляє Politeka.

Як йдеться у місцевій спільноті, найбільше змін торкнулося маршруту №3М, яким курсує швидкісний трамвай. Зміни торкнулися як буднів, так і вихідних, і тепер пасажирам варто бути уважними до розкладу, аби не проґавити свій рейс.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі зачепив ключові напрямки, зокрема маршрут №3М. Перші рейси швидкісного трамваю на цьому маршруті відправляються досить рано. У вихідні вагони виїжджають зі станції “Зарічна” вже о 04:41, а в будні трохи пізніше, о 05:05. Введено поділ на першу та другу зміну, що дає змогу пасажирам краще спланувати поїздки.

Час відправлення з основних зупинок також було відкориговано. Зміни стосуються станцій “Трампарк”, “Проспект Південний” та “вул. Збагачувальна”. Це дозволить краще враховувати ранкові та вечірні години пік. За задумом, новий графік руху транспорту в Кривому Розі має зробити пересування містом комфортнішим та передбачуванішим.

Також у місті змінили розклад тролейбусів. Наприклад, №2 тепер курсує з 05:16 ранку до 23:17 у будь-який день. Його маршрут проходить через станцію Кривий Ріг (Червона), 95-й квартал, Соцмісто, Автовокзал та далі до залізничного вокзалу. У будні перший стартує о 06:03, останній - о 22:53. У вихідні графік майже ідентичний, лише з незначними зсувами у часі.

№1 також має оновлений розклад. Він з’єднує Центрально-Міський, Металургійний та Довгинцівський райони. Перший виїзд у будні зі станції Кривий Ріг-Головний відбувається о 05:53, а з площі Захисників України о 06:40. Останні тролейбуси їдуть близько 22:00 з обох кінців маршруту. У вихідні розклад аналогічний, з мінімальними коригуваннями.

