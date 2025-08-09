Местные жители могут рассчитывать на бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе, так что рассказываем об этом подробнее.

Инициатива, благодаря которой предоставляются бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе , охватывает уязвимые категории людей, которым сегодня больше всего нужна помощь, сообщает Politeka.

На сегодняшний день бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе раздает благотворительная организация «Гостиная Хата» в сотрудничестве с Департаментом труда и социальной политики Одесского городского совета.

В процесс также вовлечен ряд гуманитарных партнеров. Они вместе обеспечивают выдачу продовольствия тем, кто оказался в затруднении в результате войны. Программа действует не только в пределах города, но и в некоторых населенных пунктах области. Выдача происходит регулярно, однако действуют четкие условия, о которых важно знать заранее.

Право на получение продовольственных наборов имеют переселенцы со справкой, подтверждающей статус внутриперемещенного лица. Этот документ должен быть издан в период с 2022 по 2025 год.

Получить помощь могут как уже давно проживающие в нашем облцентре семьи, так и прибывшие недавно. Важно, чтобы заявитель отвечал условиям, ведь у организаторов четкий перечень категорий.

В него входят семьи, где есть люди пенсионного возраста, дети с инвалидностью, многодетные семьи, беременные женщины или одинокие родители с малышами. Выдача производится один раз в два месяца.

Этот подход позволяет организаторам избежать очередей, лучше планировать распределение поддержки и системно поддерживать много людей. Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе формируются в виде пакетов с базовыми товарами.

Чтобы избежать недоразумений, организаторы призывают проверять информацию об условиях участия и пунктах выдачи на официальных страницах организации в социальных сетях.

