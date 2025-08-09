Місцеві мешканці можуть розраховувати на безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, тож розповідаємо про це детальніше.

Ініціатива, завдяки якій надаються безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі, охоплює вразливі категорії людей, яким сьогодні найбільше потрібна допомога, повідомляє Politeka.

На сьогодні безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі роздає благодійна організація «Гостинна Хата» у співпраці з Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради.

До процесу також залучено низку гуманітарних партнерів. Вони разом забезпечують видачу продовольства тим, хто опинився у скруті внаслідок війни. Програма діє не лише в межах самого міста, а й у деяких населених пунктах області. Видача відбувається регулярно, проте діють чіткі умови, про які важливо знати заздалегідь.

Право на отримання продовольчих наборів мають переселенці з довідкою, яка підтверджує статус внутрішньо переміщеної особи. Цей документ повинен бути виданий у період з 2022 по 2025 рік.

Отримати допомогу можуть як родини, що вже давно проживають в нашому облцентрі, так і ті, хто прибув нещодавно. Важливо, щоб заявник відповідав умовам, адже організатори мають чіткий перелік категорій.

До нього входять родини, де є люди пенсійного віку, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї, вагітні жінки або одинокі батьки з малюками. Видача відбувається один раз на два місяці.

Цей підхід дозволяє організаторам уникнути черг, краще планувати розподіл підтримки та системно підтримувати значну кількість людей. Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі формуються у вигляді пакунків з базовими товарами.

Щоб уникнути непорозумінь, організатори закликають перевіряти інформацію про умови участі та пункти видачі на офіційних сторінках організації у соціальних мережах.

