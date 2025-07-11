Использование новой системы оплаты проезда в Ужгороде является целесообразным шагом к удобству и экономии.

В Ужгороде внедрена новая система оплаты проезда в общественном транспорте, сообщает Politeka.

С 1 июля горожане могут воспользоваться приложением CIVIL для оплаты поездок в городских автобусах.

Инновационная платформа позволяет не только покупать билеты и сканировать QR-коды, но и наблюдать движение транспорта в режиме реального времени. Приложение доступно в Play Market и App Store. После установки пользователь должен пройти регистрацию, добавить банковскую карту и сразу может использовать цифровые услуги.

Кроме приложения, в обращении также появились специальные муниципальные карты как общие, так и льготные. Неперсонифицированные карты стоят 200 гривен, при этом более 80 остается на счету.

Эти средства не подлежат восстановлению в случае утраты. Для студентов, пенсионеров и других категорий действуют персонифицированные варианты, которые изготавливаются бесплатно. При повреждении или изменении статуса предусмотрена процедура блокировки через ЦНАП с возможностью заказать дубликат.

Купить ее можно в терминалах City24 по адресам: Легоцкого, 19а (ТЦ «ТОКИО»), Яроцкая, 2, Капушанская, 35 или непосредственно у представителя оператора в ЦНАП на Почтовой площади, 3.

Платеж осуществляется путем приложения к валидатору или сканированию QR-кода. После успешного действия система уведомляет текст «Успех» и звуковым сигналом. Баланс пополняется через программу или услуги Portmone, City24, Приват24. Также можно воспользоваться банковской картой с NFC или оплатить наличными водителю.

Однако в городском совете предупреждают: в будущем оплата наличными будет стоить дороже, поэтому пользование новой системой оплаты проезда в Ужгороде является целесообразным шагом к удобству и экономии.

Источник: zaholovok

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