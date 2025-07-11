Користування новою системою оплати проїзду в Ужгороді є доцільним кроком до зручності та економії.

В Ужгороді впроваджено нову систему оплати проїзду в громадському транспорті, повідомляє Politeka.

З 1 липня містяни можуть скористатися додатком CIVIL для оплати поїздок у міських автобусах.

Інноваційна платформа дозволяє не лише купувати квитки та сканувати QR-коди, а й спостерігати за рухом транспорту в режимі реального часу. Додаток доступний у Play Market та App Store. Після встановлення користувач має пройти реєстрацію, додати банківську картку й одразу може користуватися цифровими послугами.

Крім додатку, в обігу також з’явились спеціальні муніципальні картки — як загальні, так і пільгові. Неперсоніфіковані картки коштують 200 гривень, при цьому понад 80 залишається на рахунку.

Ці засоби не підлягають відновленню у випадку втрати. Натомість для студентів, пенсіонерів та інших категорій діють персоніфіковані варіанти, які виготовляються безкоштовно. У разі пошкодження чи зміни статусу передбачено процедуру блокування через ЦНАП із можливістю замовити дублікат.

Купити її можна у терміналах City24 за адресами: Легоцького, 19а (ТЦ «ТОКІО»), Яроцька, 2, Капушанська, 35, або безпосередньо у представника оператора в ЦНАП на площі Поштовій, 3.

Платіж здійснюється шляхом прикладання до валідатора чи сканування QR-коду. Після успішної дії система повідомляє текстом «Успіх» та звуковим сигналом. Баланс поповнюється через застосунок або сервіси Portmone, City24, Приват24. Також можливо скористатися банківською карткою з NFC чи оплатити готівкою водію.

Проте в міській раді попереджають: у майбутньому оплата готівкою коштуватиме дорожче, тому користування новою системою оплати проїзду в Ужгороді є доцільним кроком до зручності та економії.

Джерело: zaholovok

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