Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области в рамках этой инициативы позволяет обеспечить стабильные условия проживания тем, кто из-за боевых действий потерял возможность жить в собственном доме.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области остается одним из приоритетных направлений деятельности международных организаций, поддерживающих пострадавшее население, сообщает Politeka.

Согласно сообщению благотворительного фонда "Каритас Полтава", продолжается регистрация на участие в программе финансовой поддержки в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине".

Она охватывает лиц, нуждающихся в компенсации расходов на аренду помещения сроком до шести месяцев.

Поддержка оказывается внутренне перемещенным гражданам, только что прибывшим в Полтавскую, Кременчугскую, Кобелякскую, Коломакскую или Миргородскую общины. Условием участия является пребывание на территории одной из этих ОТГ не более 30 суток.

Претендовать на получение помощи могут люди, которые отвечают хотя бы одному из критериев уязвимости. В частности, речь идет о лицах с инвалидностью, людях с тяжелыми заболеваниями, пожилых (от 55 лет), не имеющих родственников рядом, одиноких родителях или опекунах, многодетных семьях, беременных женщинах, а также матерях с младенцами до трех лет.

Программа финансируется международными партнерами и направлена ​​на временное покрытие жилищных расходов наиболее незащищенных категорий населения. Регистрация производится непосредственно через местные координаторы.

Денежная помощь для пенсионеров в Полтавской области в рамках этой инициативы позволяет обеспечить стабильные условия проживания тем, кто из-за боевых действий потерял возможность жить в собственном доме. Оказание такой поддержки призвано снизить социальное напряжение и способствовать интеграции в новой среде.

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