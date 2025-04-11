Зафиксировано подорожание хлеба в Харькове, среди причин — рост стоимости сырья, транспортировки, электроэнергии и заработных плат, передает Politeka.
Однако даже в условиях инфляции покупатели могут найти места, где базовый продукт стоит дешевле.
В формировании цены большую роль играет стоимость электроэнергии, а также прайс на логистику и соотношение курса доллара к гривне, также вливает отсутствие рабочих, и это сопровождается затратами, в том числе применение машинных технологий.
Насколько подорожал хлеб в Харькове в 2025 году?
С начала года цены на мучные изделия в Украине увеличиваются ежемесячно на 1,5–1,7%, и по прогнозам, в период с марта по май возможен дополнительный рост до 10%. К концу 2025 года прайс может достигнуть 20%.
Например, нарезной пшеничный (650 г) вырос с 38,75 до 40,65 грн.
"ЦарьХлеб" (600 г) с 42,62 грн до 45,05 за месяц.
По данным Госстата:
- Из муки высшего сорта поднялся на 3,4%.
- Из муки первого сорта — на 2,1%.
- Ржаной — на 0,7%.
- Батон (500 г) — на 2,4%.
Где купить выпечку дешевле?
Вот сравнительная таблица цен на популярные виды в разных сетях:
- АТБ — 23,90 грн (600 г)
- Фора — 35,70
- Fozzyshop — 37,40
- Megamarket — 39,80
- Novus — 41,49
- Сильпо — 43,25
Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше.
Також Politeka написала, овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам.
Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным ростом популярного напитка.