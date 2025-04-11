Подорожание хлеба в Харькове продолжается, несмотря на общенациональные тенденции.

Зафиксировано подорожание хлеба в Харькове, среди причин — рост стоимости сырья, транспортировки, электроэнергии и заработных плат, передает Politeka.

Однако даже в условиях инфляции покупатели могут найти места, где базовый продукт стоит дешевле.

В формировании цены большую роль играет стоимость электроэнергии, а также прайс на логистику и соотношение курса доллара к гривне, также вливает отсутствие рабочих, и это сопровождается затратами, в том числе применение машинных технологий.

Насколько подорожал хлеб в Харькове в 2025 году?

С начала года цены на мучные изделия в Украине увеличиваются ежемесячно на 1,5–1,7%, и по прогнозам, в период с марта по май возможен дополнительный рост до 10%. К концу 2025 года прайс может достигнуть 20%.

Например, нарезной пшеничный (650 г) вырос с 38,75 до 40,65 грн.

"ЦарьХлеб" (600 г) с 42,62 грн до 45,05 за месяц.

По данным Госстата:

Из муки высшего сорта поднялся на 3,4%.

Из муки первого сорта — на 2,1%.

Ржаной — на 0,7%.

Батон (500 г) — на 2,4%.

Где купить выпечку дешевле?

Вот сравнительная таблица цен на популярные виды в разных сетях:

АТБ — 23,90 грн (600 г)

Фора — 35,70

Fozzyshop — 37,40

Megamarket — 39,80

Novus — 41,49

Сильпо — 43,25

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, популярный овощ подешевел еще больше.

Також Politeka написала, овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам.

Как сообщала Politeka, украинцы возмущены стремительным ростом популярного напитка.