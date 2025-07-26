Работа для пенсионеров в Виннице пока доступна во многих вариантах, так что каждый может найти то, что по душе.

Работа для пенсионеров в Виннице предусматривает, что в городе можно найти предложения, которые не только подходят людям преклонных лет, но и предлагают достойную зарплату и удобный график, сообщает Politeka.

Мы проанализировали объявления на платформе work.ua и показываем самые актуальные из них.

Начнём с оператора автозаправочной станции Alma. Здесь зарплата колеблется от 10000 до 20000. Оплата за смену составляет 1000. Для этой должности не обязательно иметь опыт, ведь работодатели готовы научить.

Важно быть внимательным, честным и без вредных повадок. Эта работа для пенсионеров в Виннице предусматривает приём топлива, заправку автомобилей и ведение документации. Территория заправки поддерживается в чистоте, а оборудование эксплуатируется бережно.

График предусматривает переменный режим: одни сутки через три. Это позволяет совмещать занятость с личной жизнью. А сама станция расположена в селе Малиновка. Здесь есть все условия для комфорта, включая генератор, интернет, свет, а также обогреватель, микроволновку, холодильник и чайник.

Еще одно интересное предложение для тех, кто не боится активности – укладчик-упаковщик новогодних подарков. Оплата в этой должности колеблется от 21000 до 25000. Эта работа для пенсионеров в Виннице требует внимательности и аккуратности.

Нужно паковать подарки по установленным стандартам, следить за качеством содержимого, маркировать продукцию и поддерживать порядок. Опыт в упаковке приветствуется, но не является обязательным. Работодатель предлагает официальное трудоустройство на сезон с июля по ноябрь и обучение.

Кроме этого, компания WOG ищет оператора-продавца-кассира для автозаправочной комплексной станции по улице Лебединского, 15. Зарплата составляет 17000 гривен.

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