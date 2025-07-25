Вскоре произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области, так что рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области , в частности на мусор, скорректируется из-за реальных расходов на утилизацию, сообщает Politeka.

Как информируют в Моршинском городском совете, с 1 сентября жители одиннадцати сел общины будут платить больше за вывоз бытовых отходов. Состоится повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области.

Частный предприниматель Николай Колега, занимающийся сбором и вывозом, заявил о намерении пересмотреть расценки. Причина вполне ясна, ведь Стрыйский городской совет принял решение, которым стоимость утилизации одной тонны смешанных бытовых отходов растет с 700 гривен до 750.30.

Новая цена вступит в силу с сентября 2025 года. Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области затронет жителей таких сел, как Довге, Фалыш, Станок, Лысовичи, Баня Лысовицкая, Долишнее, Горишнее, Нижняя и Верхняя Луковица, Воля Задеревацкая и Задеревач.

Для каждого из этих населенных пунктов будет действовать единая ставка в размере 320.40 за один кубический метр. Если сосчитать на одного человека, то это получается 32 гривны в месяц.

В базе расчетов лежит норма скопления мусора. Она составляет 0,240 тонн или 1,2 кубического метра на человека ежегодно. В эту сумму заложен целый ряд расходов.

К примеру, расходы на горючее и запчасти остались на уровне 67.87 за кубический метр. На оплату труда работников предусмотрено 33.96. Еще чуть больше десяти гривен идет на амортизацию и единый социальный взнос.

Кроме того, стоимость включает в себя общепроизводственные расходы в размере более 10 грн, а также административные в 9.49. Еще более 10-ти выделено на сбыт. Сумма, которую жители будут платить без учета налога на добавленную стоимость, составляет 141,99. С НДС она вырастает до 170.33.

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