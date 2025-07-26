Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется как понижение ассортимента, так и неравномерное подорожание.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области становится особенно заметным на фоне дефицита сырья, вызванного активным возобновлением экспорта молочных товаров в страны ЕС, сообщает Politeka.

Как сообщает AgroReview, в Украине в ближайшее время ожидается рост цен на молоко, что уже вызывает беспокойство потребителей и экспертов.

Такие изменения отражаются в стабильности стоимости молочной продукции в розничной торговле.

После предоставления Украиной дополнительных квот на экспорт молочной продукции, производители резко увеличили объемы поставок за границу. Как следствие, на внутреннем рынке возник дефицит молока-сырья. Заводы переработки вынуждены искать более дешевые источники закупки, однако ситуация остается напряженной. Участники рынка указывают на то, что, несмотря на незначительное улучшение рентабельности, закупочные цены имеют тенденцию к повышению.

Среди причин – активный спрос на биржевые молочку в Европе, а также заметное удорожание сливочного масла. По прогнозам специалистов, если нынешняя ценовая динамика сохранится, в августе украинцы ощутят дальнейший рост стоимости молочных товаров в магазинах.

Так, по состоянию на 14 июля, средняя цена на молоко «Яготинское 2,6%» (900 мл) составляет 59,39 грн, что почти на 5 гривен больше месяца назад. В сетях цена колеблется: Megamarket – 64,5., Metro – 58,76., Novus – 57,99 грн., Auchan – 56,3 грн. Молоко «Простонаше 1%» продается в среднем по 53,56 грн.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируется как понижение ассортимента, так и неравномерное подорожание.

Источник: AgroReview

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