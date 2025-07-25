Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує демонструвати послідовне зростання навіть на такі традиційні товари, як консерви.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області зачепило й сегмент консервованої продукції, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію надає портал Мінфін.

У липні споживачі відчули зростання вартості одразу кількох популярних товарів, серед яких зелений горошок, кабачкова ікра та сардини. За останні чотири тижні середня ціна зеленого горошку торгової марки Novus (410 г) зросла на 7 грн — з 42,99 до 49,99. Причому вже з кінця червня вартість тримається стабільно на вищому рівні, не змінюючись від 26 числа.

Ще більша динаміка зафіксована у кабачковій ікрі (440 г): вартість зросла на 15 гривень, досягнувши 79,99. До підвищення, що сталося 26 червня, цей товар утримувався на рівні 64,99 грн, після чого без змін залишився на новій позначці. У порівнянні з червневими цінами, коли середня становила 73,27, ситуація свідчить про чіткий тренд на подорожчання.

Сардини натуральні (230 г) також стали дорожчими — на 5,83 грн. У червні їх середня ціна була 71,85, зараз — 76,42. У магазинах цінники варіюються: Auchan — 71,90, Megamarket — 79,30, Metro — 75,49, Novus — 78,99. Таким чином, попри загальний підйом, різниця вартісних показників залишається помітною.

У місцевих магазинах мережі «Сільпо» також фіксуються відмінності. Наприклад, зелений горошок Чумак (420 г) коштує 59,49 гривень, кабачкова ікра WellDar (400 г) — 73,99, а сардина Brivais Vilnis в олії (240 г) — цілих 179,00.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області продовжує демонструвати послідовне зростання навіть на такі традиційні товари, як консерви. Така тенденція вимагає від покупців ретельного порівняння цін, адже різниця між торговими мережами часом досягає десятків гривень.

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