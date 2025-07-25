Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает демонстрировать последовательный рост даже на традиционные товары, как консервы.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области задело и сегмент консервированной продукции, сообщает Politeka.

Актуальную информацию предоставляет портал Минфин .

В июле потребители почувствовали рост стоимости нескольких популярных товаров, среди которых зеленый горошек, кабачковая икра и сардины. За последние четыре недели средняя цена зеленого горошка торговой марки Novus (410 г) выросла на 7 грн - с 42,99 до 49,99. Причем уже с конца июня стоимость держится стабильно на высшем уровне, не изменяясь от 26 числа.

Еще большая динамика зафиксирована в кабачковой икре (440 г): стоимость выросла на 15 гривен, достигнув 79,99. До случившегося 26 июня этот товар удерживался на уровне 64,99 грн, после чего без изменений остался на новой отметке. По сравнению с июньскими ценами, когда средняя составила 73,27, ситуация свидетельствует о четком тренде на подорожание.

Сардины натуральные (230 г) также стали дороже – на 5,83 грн. В июне их средняя цена была 71,85, сейчас – 76,42. В магазинах ценники варьируются: Auchan – 71,90, Megamarket – 79,30, Metro – 75,49, Novus – 78,99. Таким образом, несмотря на общий подъем разница стоимостных показателей остается заметной.

В местных магазинах сети «Сільпо» также фиксируются отличия. Например, зеленый горошек Чумак (420 г) стоит 59,49 гривен, кабачковая икра WellDar (400 г) – 73,99, а сардина Brivais Vilnis в масле (240 г) – целых 179,00.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжает демонстрировать последовательный рост даже на традиционные товары, как консервы. Такая тенденция требует от покупателей тщательного сравнения цен, ведь разница между торговыми сетями подчас достигает десятков гривен.

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